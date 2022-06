SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso, presso l’istituto tecnico commerciale “Capriotti” di San Benedetto del Tronto, il progetto “Supply Chain” (catena di approvvigionamento e attività di coordinamento e di ottimizzazione in azienda) promosso, lo scorso mese di marzo dal Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, di concerto con il consolato delle Marche, nell’ambito delle testimonianze formative che i Maestri del Lavoro hanno ripreso a svolgere a pieno ritmo, presso le scuole secondarie, dopo lo stop forzato della pandemia.

Il progetto ha visto coinvolte tre ultime classi dello stesso istituto, per un totale di 60 studenti, i quali poi suddivisisi in 6 gruppi di lavoro hanno svolto interessanti ricerche presso primarie imprese locali, intervistando gli stessi imprenditori e quindi entrando in diretto contatto con il mondo del lavoro.

Ne sono scaturite 6 relazioni finali che ogni capo gruppo ha presentato al dirigente scolastico prof Enrico Pasini, presente alla giornata conclusiva con alcuni docenti, al console di Ascoli Piceno e Fermo Giorgio Fiori con il segretario Alfredo De Marco, nonché al maestro del lavoro ing. Fabrizio Pierdicca, del consolato Marche, che con il collega “maestro” dott. Massimo Andreoni di Ancona, aveva stimolato l’esercizio formativo.

Le relazioni presentate sono state tutte di ottima qualità tanto che alla fine non è stato assolutamente facile stilare una classifica di merito e si è quindi optato per un ex equo tra i due gruppi migliori che si sono quindi aggiudicati l’assegno di trecento euro, messo a disposizione dal consolato e consegnato dallo stesso console Fiori al preside Pasini.

A chiusura dell’incontro Fiori ha esternato tutto il proprio compiacimento per l’esito più che positivo del progetto ed ha ringraziato oltre che i colleghi Pierdicca ed Andreoni, il preside Enrico Pansini, i docenti che hanno seguito gli allievi nel progetto e soprattutto la coordinatrice dell’alternanza scuola-lavoro, prof.ssa Donata Cecere, sempre attenta e quindi pronta a recepire le proposte di testimonianza formativa dei Maestri del Lavoro.