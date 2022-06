FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 7 giugno, dalla Questura di Fermo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la Squadra Mobile fermana continua, in maniera imperterrita, le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo il litorale.

A seguito dell’arresto di una donna che svolgeva la sua attività di spaccio direttamente dal suo domicilio in località Lido Tre Archi gli operatori della Squadra Mobile, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno sottoposto a controllo un veicolo a Porto Sant’Elpidio, più precisamente nei pressi del casello autostradale dove era stato predisposto un servizio dedicato e finalizzato proprio ad intercettare eventuali soggetti che traportano sostanza stupefacente, quelli che vengono appunto chiamati in gergo poliziesco “corrieri della droga”. A bordo del mezzo controllato vi era un uomo che ha destato immediatamente il sospetto degli investigatori in quanto manifestava segni di insofferenza e nervosismo. Dopo aver svolto i primi accertamenti i poliziotti hanno ritenuto di dover perquisire il soggetto ed il suo veicolo rinvenendo circa 11 grammi di eroina.

L’uomo, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, è stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La quantità di sostanza stupefacente una volta immessa sul mercato, suddivisa in dosi, avrebbe fruttato oltre mille euro.