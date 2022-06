SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta per la vittoria del campionato contro L’Altro Sport, che si è laureato campione ed è stato promosso in Serie C2, Offida C5 incontrerà in finale play-off Piceno United Mmx.

I ragazzi di mister Croci hanno battuto 0-3 Amici 84 in semifinale play-off, presso il PalaRozzi. Decisiva la tripletta di Di Fabio.

Dunque il 10 giugno presso il Palasport “Vannicola” di Offida si disputerà la finale play-off, tra Offida C5 e Piceno United Mmx.

Inoltre il 3 giugno si è disputato il recupero tra Sordapicena e Amatrice C5 dove la formazione di mister Merlini si è imposta per 7-6.

Decisivi i gol di Pietrantoni, Rosetti, Santori, Camela e la tripletta di Konaté. I rossoblu chiudono il campionato a 4 punti all’ultimo posto.