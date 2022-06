SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito si riporta un comunicato stampa firmato dall’assessore al turismo Cinzia Campanelli sulla quattro giorni di musica andata in scena a San Benedetto:

“I quattro giorni di musica in piazza Giorgini sono stati musica per gli occhi, prima ancora che per il cuore. Il Summer Start Music Fest ci ha restituito l’immagine di una città non solo già pienamente immersa nella stagione estiva, ma palcoscenico perfetto di serate all’insegna del più sano divertimento.

I gruppi e i ragazzi del territorio che si sono esibiti sono stati tutti superlativi, hanno regalato, anche oltre le aspettative, ore di musica e spettacolo di altissima qualità dando tangibile conferma di quello che la nostra Amministrazione ha sempre sostenuto, e cioè che questo territorio ha energie e talenti che non hanno nulla da invidiare a realtà di ben altra dimensione e fama. Siamo orgogliosi di aver dato loro la possibilità di dimostrarlo.

Oltre alla bravura dei ragazzi – prosegue Campanelli – sicuramente a contribuire alla riuscita dell’evento è stato anche il mega allestimento con palco coperto. A tale scopo vorrei ringraziare per la loro professionalità gli organizzatori che hanno curato la riuscita dell’evento, Musicomania in collaborazione con Arte Viva e l’AssoArtisti Adriatico.

Il Music Fest è stato inoltre un modo per proporre ai nostri giovani un’alternativa alle solite serate, nei locali o, purtroppo, in giro senza meta con tutti gli eccessi di cui parliamo da anni: divertirsi in modo diverso è possibile.

Queste serate di popolo sono state un’entusiasmante manifestazione di un ponte di inizio giugno caratterizzato da presenze da alta stagione: che sia di buon auspicio per una stagione turistica di grandi soddisfazioni”.