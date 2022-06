GROTTAMMARE – Si e’ svolto il 4 giugno l’incontro tra il M°Massimo Rogante e il project manager Alceste Aubert dell’Academy Liszt Music Art di Grottammare.

Una giornata all’insegna della poesia che il M° Massimo Rogante ha voluto dedicare all’associazione prestigiosa del piceno. Il pomeriggio si e’concluso con una dedica alla romanza in mi bemolle per pianoforte del compositore civitanovese. L’accademia Liszt e’ fiera di annoverare tra i suoi membri persone di altissimo valore umano e musicale.

“Cogliamo l’occasione per comunicare al nostro affezionato pubblico che ci segue nei nostri concerti che stiamo per programmare nuovi eventi nel piceno di musica classica per il periodo estivo e autunnale – fa sapere Alceste Aubert – L’Academia Liszt nata nel 1984 grazie all’impegno costante e determinato del presidente Graziella Castelletti, nel 2024 organizzera’ un grande evento internazionale per i suoi 40 anni di attivita’musicale. Inoltre l’associazione e’ vincitrice di due progetti europei dell’Agenzia Nazionale Indire e partner in diversi paesi europei per dare ai giovani delle opportunita’ formative grazie al programma europeo erasmus”.