SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro a San Benedetto del Tronto rivolto ai bambini e alle loro famiglie, organizzato dalla libreria Nave Cervo con la biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca”, realizzato da AIB Marche e finanziato dalla Regione Marche. Giovedì 23 giugno, presso la Palazzina Azzurra, avrà luogo l’iniziativa “Io sono così – crescere liberi dagli stereotipi di genere“.

Alle ore 18,30, sono in programma letture a bassa voce per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni a cura delle lettrici e dei lettori volontari “Nati per Leggere” della Provincia di Ascoli Piceno. Alle ore 21,00, è in programma l’incontro con Monica Martinelli, Settenove, con “Educare alle differenze. L’importanza di guardare e leggere senza stereotipi e utilizzare sguardi differenti; la presenza degli stereotipi di genere che si nascondono nella letteratura per l’infanzia e il lavoro della casa editrice per destrutturarli; la prevenzione della discriminazione e della violenza di genere”. L’incontro, cui farà seguito un dibattito, sarà preceduto dai saluti delle autorità e sarà coordinato da Barbara Domini. Interverranno, inoltre, Aurora Bottiglieri, pediatra e referente locale NpL e NpM, Daiana Coccia, educatrice e lettrice volontaria NpL.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria a: biblioteca@comunesbt.it.