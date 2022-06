GROTTAMMARE – E’ venuta a mancare Liliana De Curtis, figlia del grande Toto’, grande amica di Grottammare e dell’associazione Lido degli Aranci, con la quale, negli anni ‘90, insieme alla sua inseparabile amica Matilde Amorosi, ha partecipato a diverse edizioni del Festival “Cabaret Amore Mio!” e a diversi progetti letterari, come la mostra “Ricordando Toto’”, l’iniziativa “Caro Totò” e la mostra di fumetti “San Totò mira il tuo popolo” cui hanno partecipato, grazie a Vincenzo Mollica, i più grandi artisti italiani del fumetto, da Milo Manara a Pablo Echaurenn.

Liliana De Curtis, anche grazie alle numerose iniziative che Grottammare ha realizzato in ricordo del padre, è sempre stata legata alla città dove è spesso tornata e tra i tanti momenti, in particolare, ricordiamo quando, nel 1992, Liliana De Curtis ritirò il premio Arancia d’oro, in memoria del padre. Anche per questo, l’associazione Lido degli Aranci partecipa sentitamente alle condoglianze fatte a tutta la famiglia di Liliana e vuole ricordarla in questo modo.