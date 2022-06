GROTTAMMARE – Prima candelina per il fortunato cortometraggio sociale “Anna”, girato nei primi giorni del 2021 nella Città di Grottammare.

Un’opera cineasta che è riuscita nel suo primo anno a riscuotere innumerevoli riconoscimenti ed apprezzamenti dal mondo della critica del cinema italiano, nonché l’affermazione al celebre concorso SorrisoRaiCinemaChannel.

Nelle giornate del 2, 3 e 4 Giugno 2021, dopo mesi di chiusure e lockdown, la città di Grottammare fu infatti sorpresa da vari set di ripresa, diurni e notturni, capaci di immortale con 40 comparse.le peculiari meraviglie della sua comunità: il borgo medioevale, la magia della spiaggia e del mare, la passeggiata del lungomare liberty, le statue simbolo della memoria cittadina, ed alcune attività storiche artigianali selezionate per le scene da interno urbano.

Alle riprese parteciparono con entusiasmo esponenti della cultura locale, tra cui il fumettista di Diabolik Angelo Maria Ricci, il cantante Berny Novelli, la coreografa Cristina Orsini e l’attore dialettale Stefano Scatasta, nonché due giovanissimi e brillanti performer piceni Matteo Nepi e Ginevra Caioni.

L’attrice Anna Safroncik, al galà di premiazione della XV edizione della kermesse Tulipani di Seta, presso il Teatro Moderno di Roma lo scorso 6 maggio, ha così commentato il momento di premiazione al fianco di Neri Marcore’: ” Sono onorata di consegnare questo premio al cortometraggio Anna, lavoro dedicato alla tematica dell’ Alzheimer, che ho avuto piacere di visionare e che sarà sicuramente capace di emozionare chiunque lo condivida in futuro”.

Ad un anno esatto dal ciak, gratificazione migliore non poteva che essere quella della pubblicazione ufficiale sul sito Rai, in segno di riconosciuto spessore artistico, capace di rimarcare l’ acuto accento sociale.

Il presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli dichiara: ” Stiamo lavorando nelle prossime settimane per invitare i protagonisti nella nostra città ed alzare al cielo della perla dell’adriatico la blasonata statuetta, conquistata a Roma. Nessuno poteva immaginare una simile consacrazione e mi sento di ringraziare di cuore tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, gli associati e l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa. Questa avventura è testimonianza di come, quando ci sia passione, talento, rispetto tra competenze, coraggio e determinazione, anche piccoli sogni si possano concretizzare, nonostante una produzione indipendente e non sostenuta da budget significativi.”

L’Artistic Picenum si prepara a vivere e svelare il suo programma associativo estivo nel Piceno ed a ripercorrere con un video edit, che verrà pubblicato sui canali social, i mesi invernali e primaverili trascorsi, ricchi di intensa ed innovativa programmazione di qualità.