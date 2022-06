SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una struttura innovativa dedicata ai servizi funebri ha tagliato il nastro nel pomeriggio del 4 giugno.

Parliamo della prima casa funeraria di San Benedetto, che porta il nome di Nucci.

L’evento inaugurale ha visto la presenza, accanto alla titolare Martina Nucci, del sindaco Antonio Spazzafumo, del vice sindaco Tonino Capriotti e del parroco Don Gianni, il quale è intervenuto con la benedizione delle stanze che compongono l’edificio.

Diviso su tre livelli, il piano terra ospita luminose e capienti sale, curate e arredate nei minimi dettagli, adibite alla conservazione e all’esposizione delle salme. Il piano superiore è composto da un ampio spazio dotato di cucina e terrazzo. Infine, il seminterrato ospita l’ufficio, l’esposizione dei prodotti e un moderno elevatore per carri funebri, anch’essi all’avanguardia.

A spiegare i servizi offerti dalla casa funeraria è Martina Nucci: “La struttura intende aiutare le famiglie che attraversano il momento delicato della perdita di un caro che non possono tenere a casa o in ospedale. Nelle nostre sale accogliamo in maniera privata e delicata le esigenze dei familiari“.