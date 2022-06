GROTTAMMARE – L’associazione di volontariato “I Care” non si ferma mai. Sabato 28 maggio alle 18.30 si è svolta la raccolta fondi “Petali di poesia per l’Ucraina” al Bistrò Concorde Food and Drink in via Parini 34 a Grottammare, dove, oltre alla presentazione della raccolta poetica “I volti del cielo” dell’autrice Sabrina Galli, di cui un’attrice ha letto alcuni brani, è stato possibile ascoltare la testimonianza di una famiglia ucraina. Il ricavato dell’apericena e della vendita dei libri è stato devoluto all’associazione, che opera sul territorio aiutando ottanta famiglie della zona, più una decina di famiglie ucraine.

“Il libro di Sabrina Galli parla di guerra, di violenza, di pace. È stata un’occasione per riflettere su tutti questi temi – ha detto il presidente Marco Bruni – Approfitto per ricordare che a giugno, con la Banca del Tempo, organizzeremo un evento aperto a tutti in fattoria didattica”.

