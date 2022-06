CUPRA MARITTIMA – Scontro nella tarda mattinata del 4 giugno lungo la costa picena.

Incidente stradale a Cupra Marittima fra auto e scooter secondo le prime indiscrezioni, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Allertata un’eliambulanza per un possibile trasporto di uno dei feriti al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.