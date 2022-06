Fasi Finali dei Campionati Nazionali Giovanili 2022 nelle Marche, partite anche a San Benedetto e Ascoli

La kermesse, dedicata alle categorie U18, U17, U16 e U15 di Serie A e B, U17, U16 e U15 di Serie C, U17 e U15 Dilettanti e U17 e U15 di Calcio a 5, si articolerà attraverso 16 gare per il Calcio a 11 maschile e 8 per il Calcio a 5 maschile