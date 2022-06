CUPRA MARITTIMA – Vigili del Fuoco al lavoro alle prime ore del 4 giugno.

Bruciano le campagne a Cupra Marittima nella notte, intervento dei pompieri in Contrada San Silvestro per delle sterpaglie in fiamme.

Si teme ancora una volta un’azione da parte di un piromane, sul posto anche le Forze dell’Ordine.

Rogo spento dopo un paio di ore con successiva messa in sicurezza.