GROTTAMMARE – “Sisto V e il suo tempo”: è questo il nome del calendario che il Comune di Grottammare, in collaborazione con il comitato che ha organizzato i festeggiamenti per il cinquecentenario del Papa, ha ideato per approfondire le vicende storiche, politiche e filosofiche del pontificato. Dopo le settimane sistine autunnali e invernali, arriva anche quella estiva che si terrà dal 17 al 22 luglio presso Parco Arena Sisto V.

La location scelta è un grande spazio verde collocato ai piedi del Vecchio Incasato che, a partire da quest’anno, attraverso un contratto decennale siglato tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Povera Costante Maria, sarà accessibile tutto l’anno.

“Per poter organizzare gli eventi sistini – afferma il sindaco Piergallini – è stato fondamentale l’intervento della Regione Marche che ha stanziato ulteriori fondi rispetto a quelli inizialmente previsti. Inoltre, altrettanto fondamentale è stato l’apporto della piattaforma AMAT, anche in termini di expertise, e delle associazioni locali”, conclude.

Il programma:

Domenica 17 luglio si terrà “La tradizione novellistica italiana. Da Boccaccio al tempo di Sisto V” , un appuntamento culturale accompagnato dalla voce dell’artista fiorentino David Riondino e dalla chitarra di Claudio Farinone.

, un appuntamento culturale accompagnato dalla voce dell’artista fiorentino David Riondino e dalla chitarra di Claudio Farinone. Lunedì 18 luglio sono in scena la voce recitante Piergiorgio Cinì e la fisarmonica Sergio Capoferri in “De Gli Eroici Furori. Giordano Bruno, Miguel de Cervantes, Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovan Battista Marino e Francois Rabelais” , un incontro dedicato alla filosofia del ‘500 e agli eretici di quel tempo.

, un incontro dedicato alla filosofia del ‘500 e agli eretici di quel tempo. Mercoledì 20 luglio, grazie all’organizzazione AMAT, si terrà il concerto de “I Musici di Francesco Guccini”, la band ufficiale del cantautore italiano. I biglietti hanno un costo di 15 euro e sono in vendita su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket.

“Anche se non è presente Guccini in persona, la differenza non si percepisce – promette l’attore teatrale di AMAT Luca Celidoni – le canzoni verranno eseguite nella loro versione originale grazie alla voce di Flaco Bianchini, la batteria di Ellade andini e la tastiera di Vince Tempera”.

Giovedì 21 luglio, l’attore Eugenio Olivieri racconterà l’inquisizione sistina, il lato più oscuro del pontificato, accompagnato al pianoforte da Davide Martelli. In particolare, approfondirà le vicende del filoso Lucilio Vanini.

Venerdì 22 luglio, l’ultimo giorno settimana sistina, si terrà lo spettacolo “Lo specchio del Principe. Una riflessione sul potere” con la voce recitante di Piergiorgio Cinì, la fisarmonica e il corno di Sergio Capoferri e le note a margine di Alessandro Pertosa. Verranno approfonditi gli aspetti più politici del ‘500.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e saranno fruibili gratuitamente, ad eccezione del concerto.