SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bel gesto di solidarietà, che ha regalato un sorriso ai più piccoli.

Procedono nella scuola di Mbour (140 km da Dakar) i lavori per realizzare un campo da calcio, uno da basket e un’area ricreativa. Nella giornata di ieri sono stati consegnati i canestri (rigorosamente rossoblù) e le porte da calcio, per la gioia incontenibile dei tanti bimbi che ogni mattina percorrono a piedi anche sette chilometri per arrivarci.

A riferirlo alla responsabile della Onlus “Sogni e Speranze” è stato proprio il preside della scuola che ha parlato di gioia allo stato puro per quei ragazzi che si sono subito cimentati in partitine anche se canestri e porte sono ancora senza le reti.

“Grazie alla vostra generosità, attraverso le aste di beneficenza con le maglie degli ex calciatori della Samb, abbiamo raccolto 785 euro, ma c’è ancora tanto da fare per completare il progetto, per questo dalla prossima settimana riprenderemo le aste delle maglie” – fa sapere il club in una nota ufficiale.