MONTEPRANDONE – Martedì 31 maggio si è disputata al Palazzetto “Colle Gioioso” di Monteprandone lo spareggio per la vittoria del campionato tra L’Altro Sport e Offida C5.

Dopo un primo tempo equilibrato concluso sull’1-1, i fermani di mister Concettoni si sono imposti per 5-3 decisivi i gol di Cantalamessa, Paolini, Pirro e la doppietta di Cruciani. Per la formazione di Antimiani non bastano il gol di Balloni e la doppietta di Talamonti.

Dunque gli offidani dovranno affrontare in finale play-off, in programma per venerdì 10 giugno presso il Palasport “Vannicola”, la vincente della semifinale play-off tra Amici 84 e Piceno United Mmx.

La semifinale si disputerà venerdì 3 giugno alle ore 20:30 presso il “PalaRozzi”.