SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo due anni di attesa, debutta “Sabbia“, il primo spettacolo teatrale dell’Associazione Culturale Nuova Linfa.

Domenica 5 giugno alle ore 21.15 andrà in scena presso il Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto il primo spettacolo prodotto dalla neonata Associazione Culturale Nuova Linfa. La pièce è scritta e diretta da Simone Amabili (nonché presidente dell’Associazione) coadiuvato da Manuel Coccia e Matteo Di Lorenzo in qualità di aiuto regia (nonché gli altri due fondatori dell’Associazione).

Un lavoro che è nato e cresciuto in piena pandemia a partire dalla prima prova in presenza fatta il 24 febbraio 2020. Quella di continuare è stata una decisione unanime e coraggiosa, dice Amabili che parlando del suo cast racconta: “Per me è fondamentale poter mischiare le esperienze di vita e dunque far lavorare attrici e attori con esperienza insieme a persone pronte a mettersi in gioco con tenacia e impegno nonostante siano digiune della magia del teatro”.

Contemporaneamente alla costruzione dello spettacolo, si è sviluppata anche l’idea di costituire questa nuova associazione culturale “Nuova Linfa” che nasce con l’obiettivo di ripartire dalle attività culturali e teatrali per tornare a socializzare e stare insieme dopo questi due anni difficili. Sabbia è il primo evento targato Nuova Linfa, uno spettacolo in cui viene raccontata una storia umana, vera e libera con il suo protagonista, Leonardo, che non si erge ad eroe del contemporaneo ma che, dopo aver compiuto cinquant’anni, si accorge che alla clessidra della sua vita sta accadendo qualcosa di strano. Per questo motivo decide di mettersi a nudo non solo davanti agli altri ma forse per la prima volta davanti a sé stesso ripercorrendo un passato che ha visto qualche curva da superare da cui però è uscito forte per vivere il presente con tutte le armi giuste per affrontare le sfide dell’età matura. Oltre ad essere uno spettacolo che segue un crescendo di dubbi e che scava nelle insicurezze della propria anima e del proprio Essere, Sabbia è anche fatto dalle donne senza le quali la storia non andrebbe avanti.

Nel cast ci sono: Rocco Neroni, Alice Badame, Daniele Attorresi, Lorenzo Angelici, Ilaria Pignati, Angela Pagani, Aurora Fantone, Matteo Di Lorenzo, Stefano Caminonni, Silvia Crescenzi, Benedetta Belà, Simone Amabili, Nicola Montefiori, Marta Massacci, Simona Cellini e Alessia Rivosecchi (quest’ultime si occuperanno rispettivamente anche delle acconciature e del trucco). Il prezioso supporto coreografico è a cura di Francesca Siragusa e Chiara Poli.

È gradita la prenotazione del proprio posto al numero 3703201040 (Biglietto Intero 10€ – Biglietto Ridotto Under12 8€) e si ricorda l’obbligatorietà della mascherina di tipo FFP2. Ora queste vite di carta non aspettano altro che raccontare la propria storia e far capire come non sia molto diversa da quella di chi le guarda.

Di seguito la locandina dello spettacolo.