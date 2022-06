È tempo di cerimonie e Galassia Store è pronta a rendere il tuo giorno speciale!

Presso lo showroom puoi trovare tantissime soluzioni per creare bomboniere uniche!

Nastri in raso, con pizzo, a pois, sacchetti con pizzo macramè e tanto tanto altro ancora!

Per restare sempre aggiornato, vai al sito internet www.galassiastore.it e segui la pagina facebook https://www.facebook.com/galassiastore.sbt e instagram www.instagram.com/galassiastore/

> Il punto vendita è in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473