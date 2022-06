SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di venerdì 3 giugno, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– adesione alla convenzione per la costituzione di un presidio stagionale dei vigili del fuoco preposto a prestare soccorso acquatico che resterà attivo nel corso della stagione balneare 2022. Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18, da sabato 6 a domenica 28 agosto;

– attivazione in via sperimentale del servizio di trenino turistico nel periodo estivo. L’attrazione seguirà il percorso attraverso le seguenti vie: viale Marinai d’Italia (Partenza) – via Attilio Bruni – via Pasqualini – Viale delle Tamerici – viale Trieste – largo Trieste – viale Trieste – viale delle Tamerici – via Pasqualini – Viale Marinai d’Italia – via Marin Faliero – via Cristoforo Colombo – via Pigafetta – via Antonio Marchegiani – Rotonda Fratelli Merlini – via Francesco Morosini – via Luigi Dari – via Francesco Fiscaletti – via Antonio Gramsci – via Ugo Bassi – via Gino Moretti – via Luciano Manara – via Nino Bixio – via Elio Fileni – Via Serafino Voltattorni – piazza Sacconi – via Gioacchino Rossini – via Nino Bixio – via Luciano Manara – Corso Cavour – Statale 16 – corso Mazzini – piazza Nardone – via Gioacchino Pizzi – via Antonio Gramsci – Via Francesco Fiscaletti – viale Marinai d’Italia (Arrivo).

– concessione di contributi, patrocinio comunale e uso di spazi pubblici per la realizzazione di eventi e attività in ambito sportivo. Il totale dei contributi elargiti è pari a € 39.750, suddivisi tra diverse realtà associative richiedenti a fronte degli eventi realizzati o da realizzare.