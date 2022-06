SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Apprensione alle prime ore del 2 giugno in Riviera.

Appartamento in fiamme a San Benedetto, nel complesso Calabresi, per cause in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i pompieri sambenedettesi per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze a persone.