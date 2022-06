CUPRA MARITTIMA – Arriva al cinema Margherita di Cupra Marittima “Alcarràs” di Carla Simòn, vincitore dell’ Orso d’Oro a Berlino 2022, un film politico che conferma lo sguardo acuto di una giovane regista catalana. Una famiglia di agricoltori affronta l’improvviso sfratto dalla piantagione. I Solé hanno da sempre passato le estati nel frutteto di famiglia di Alcarràs, un piccolo villaggio catalano in cui generazioni differenti si dedicano con amore alla raccolta delle pesche, ma questa potrebbe essere l’ultima stagione: una minaccia di sfratto e l’abbattimento degli alberi per far spazio a pannelli solari provocano lesioni profonde nell’identità e nell’unità della famiglia. La regista mette in scena un dramma famigliare di sensibile naturalismo, intimo e sottilmente politico.

Continua la programmazione di “Nostalgia” di Mario Martone che, direttamente da Cannes 75, ha conquistato il pubblico. La storia è liberamente ispirata al romanzo di Ermanno Rea, dove Felice Lasco, dopo 40 anni, torna nel luogo dove è cresciuto, il rione Sanità, lì dove Napoli rivela le sue viscere più complesse e contraddittorie, e compie una sorta di ricerca individuale ed universale dell’io attraverso la nostalgia.

Ancora una proiezione per “Broderhood” di Francesco Montagner, Pardo D’Oro al Locarno Film Festival.

Il programma dal 1 al 6 giungo: