MONTEGIORGIO – Venerdì 3 giugno alle ore 16 l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio riapre ufficialmente le porte agli appassionati dell’ippica. Non dimentichiamo che il San Paolo è uno dei più prestigiosi ippodromi italiani e che la stagione estiva, come prevedibile, sarà illuminata dal Campionato Italiano Guidatori Trotto (CIGT) giunto alla 42 esima edizione.

Il CIGT Nasce nel 1981 con l’intenzione di spostare l’attenzione degli appassionati dai cavalli ai guidatori e costruire un evento che eleggesse il miglio driver dell’anno attraverso un torneo da tenersi nella stagione estiva. Un inedito a livello mondiale denominato Campionato Italiano Guidatori Trotto fu riconosciuto dall’ente di allora diventando così, ufficialmente, la prima, vera competizione per i driver in attività in Italia. Il CIGT ha fatto scuola ed è stata copiata in Francia e negli Stati Uniti oltreché in Scandinavia. Nel suo albo d’oro sono incisi i nomi dei guidatori che hanno fatto la storia del trotto italiano e di quelli che la stanno facendo.

La giornata di apertura della stagione 2022 di corse al trotto dell’ippodromo San Paolo è fissata per venerdì 3 giugno e si inizia alle ore 16. Sono in programma 7 corse e quasi tutte dedicate ai professionisti dell’ippica: proprietari, allenatori, guidatori, gentlemen, allevatori e artieri. Il centrale è il Premio Stagione 2022, un quasi augurio all’ippodromo San Paolo che quest’anno ha deciso di schivare i colpi di coda del Covid, con tutte le restrizioni allegate, e di proporre una stagione come quelle di una volta. L’ingresso e parcheggi sono come sempre gratuiti.

Per chi ama seguire le corse e pasteggiare può salire al Ristorante le Terrazze, con vista panoramica sulla retta d’arrivo, oppure approfittare per un pasto più veloce all’Osteria Pizzeria Il Borgo, tavola calda e pizzeria. Se invece volete sfiziarvi ci sono le birre del Bistrot Amnesia che potrete accompagnare con piatti invitanti, panini e stuzzicherie come olive ascolane e patate fritte. E come se non bastasse sotto le tribune e vicino alla agenzia Eurobet potrete usufruire del Bar Amnesia.

«Durante le giornate di corsa saranno in funzione tre strutture per la ristorazione – sottolinea soddisfatta la presidente Alessia Mattii – perché riteniamo che il territorio abbia bisogno di un centro dove si possano soddisfare i raffinati intenditori di cibi e di vini (specialmente con Le Terrazze), gli amanti della pizza, i frequentatori di pub, i giovani, che così possono avere un locale sotto casa e chi ha bisogno di fare una pausa pranzo gustosa e veloce. Un luogo dove andare a mangiare con tutta la famiglia, con una area dedicata ai più piccoli, cosicché babbo e mamma possano finalmente cenare tranquilli. Menu e prezzi per tutte le tasche».