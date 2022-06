GROTTAMMARE – Le attività in programma si inseriscono nell’ambito di un progetto nazionale dell’Uisp, chiamato “Sportpertutti”, finanziato dal Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport. La finalità è quella di dare luogo ad iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post covid-19.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti fissi dove si svolgeranno lezioni di ginnastica dolce e posturale, tenute da laureati in scienze motorie. Le lezioni sono gratuite e dureranno un anno, con partenza l’8 giugno 2022 e termine l’8 giugno 2023. Si svolgeranno il mercoledì, dalle 19 alle 20 presso parco Calise, e il venerdì, dalle 6 alle 7 del mattino presso parco Madonna della Speranza.

Daniel Ficcadenti, presidente Uisp-Ascoli Piceno, esprime la sua soddisfazione: “La Uisp Ascoli è l’unica in tutte le Marche a realizzare questo progetto che si divide in varie azioni. L’azione pilota – spiega – è chiamata Uisp4Sustenability. Lo sport, in questo caso, interviene anche sulla parte ambientale, puntando a ridurre il traffico di mezzi di trasporto pubblici e privati. Nel corso di quest’anno, inoltre, saranno attivati anche dei workshop a tema”.

L’assessore Biocca si congratula con l’associazione sportiva e con la tipologia di iniziativa: “Le attività dell’Uisp, grazie agli orari stabiliti, potranno essere fruite anche dai lavoratori. Inoltre, apprezzo che puntino sulla salvaguardia dell’ambiente attraverso lo sport perché in questo modo tuteliamo la nostra salute in maniera duplice. Grazie anche a questo programma, possiamo affermare che Grottammare dedichi allo sport cinque giorni su sette”.

Conclude Elio Costantini, segretario provinciale Uisp, il quale ringrazia l’amministrazione comunale: “Sta nascendo una collaborazione importante con il comune di Grottammare perché è una città che sull’accessibilità e sull’ecosostenibilità sta puntando moltissimo”.

Per partecipare alle lezioni è necessaria la prenotazione al numero 0735 657465 o via email all’indirizzo ascolipiceno@uisp.it