SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle consultazioni referendarie in calendario per domenica 12 giugno, sarà possibile votare anche per coloro che sono sottoposti a misure di isolamento a causa del contagio da Covid-19.

Gli elettori che si trovassero in condizione di quarantena a causa di trattamenti domiciliari o sottoposti a isolamento fiduciario per COVID-19 possono richiedere al Comune la possibilità di votare da casa.

La richiesta dev’essere inoltrata al Comune tra giovedì 2 e martedì 7 giugno mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it, oppure PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it. La domanda dev’essere allegata a un certificato medico che attesti la condizioni del richiedente.

A partire da giovedì 2 giugno il certificato medico potrà essere richiesto all’Asur accedendo al sito istituzionale (https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022) e compilando l’apposito format online messo a disposizione. In alternativa è possibile richiedere il certificato con l’ausilio di un operatore dell’Asur, chiamando il numero 0712911675 dalle 10 alle 12 di venerdì 3 giugno e da lunedì 6 a venerdì 10 giugno. L’operatore telefonico comunicherà un codice all’elettore che dovrà essere trascritto nella domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile infine rivolgersi all’Ufficio Elettorale, chiamando il numero 0735794575 / 0735794502.

Il modello per la domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comunesbt.it (percorso L’Amministrazione -> Elezioni -> Referendum abrogativi 12 giugno 2022).