San Benedetto, ecco i nuovi provvedimenti approvati dalla Giunta comunale

Tra le diverse misure anche un atto di indirizzo per l'erogazione di contributi per famiglie con Isee inferiore a 17 mila euro e una convenzione per l'utilizzo temporaneo dell'ex-poligono di tiro come area di parcheggio per il periodo estivo

di Gianluigi Clementi