SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con delibera di Giunta n. 86 del 2022, il Comune di San Benedetto ha approvato lo schema del “Patto locale per la Lettura” per realizzare in città e nel territorio limitrofo una rete coordinata e trasversale tra tutti i soggetti della “filiera del libro e della lettura”: istituzioni ed enti pubblici, biblioteche, scuole, università, case editrici, librerie, gruppi di lettura, associazioni, circoli e istituti culturali e di volontariato, strutture sanitarie e penitenziarie, case di riposo, enti sociali, fondazioni bancarie, imprese private, testate giornalistiche. Lo scopo è quello di creare un ecosistema culturale favorevole alla promozione delle buone pratiche della lettura.

Tutti i soggetti interessati che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura possono sottoporre la propria candidatura alla valutazione dell’amministrazione comunale in modo da procedere poi alla sottoscrizione formale del Patto in seduta pubblica. La richiesta di adesione va compilata sull’apposito modello e fatta pervenire entro il termine perentorio di venerdì 3 giugno 2022, prioritariamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it, oppure per posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it, specificando nell’oggetto: “Richiesta di adesione al Patto per la lettura” e allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.

È anche possibile trasmettere la domanda con posta raccomandata all’indirizzo “Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi, 124 – 63074 San Benedetto del Tronto” (per l’accettazione della domanda non farà fede la data del timbro postale) o consegnarla di persona all’Ufficio Protocollo, sito al piano terra del Municipio.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email biblioteca@comunesbt.it oppure telefonando ai numeri 0735794701 / 0735794702 / 0735794703 / 0735794704. I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune www.comunesbt.it (sezione “Altri avvisi pubblici”).