SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno si rinnova a San Benedetto per la ventiseiesima edizione l’appuntamento con il suggestivo “Festival dell’Arte sul Mare”, rassegna ormai di carattere nazionale che si dividerà negli ambiti consolidati come “Scultura Viva, Pittura Viva” e “Mostre e Conferenze“. Il simposio internazionale si terrà dal 4 all’11 Giugno, data nella quale ci sarà la cerimonia di chiusura con la presentazione finale delle opere realizzate al pubblico.

Parteciperanno 8 artisti, provenienti dalle più svariate zone d’Italia. Si tratta di Simone de Lorenzo, Selene Frosini, Francesco Mazzotta, Mario Tapia e Valeria Vitulli (scultori) e Marisa Korzniecki, Vincenzo Lopardo e Davide Tolasi (pittori).

Intervenuta alla conferenza stampa di presentazione l’Assessore alla Cultura Lina Lazzari che ha sottolineato l’esponenziale crescita avuta dal Festival nel corso degli anni “regalando alla nostra città molto di più di una passeggiata”. Si tratta, ha aggiunto, “oramai di un percorso museale all’area aperta che arricchisce il patrimonio della nostra città”.

Tra le novità di quest’anno ci sarà “Bimbarte” dove i bambini delle scuole cittadine parteciperanno al lavoro di pittura creativa presso il “Museo del Mare” e si cimenteranno nella realizzazione di un murales. Un cordiale saluto agli organizzatori è arrivato anche dal Sindaco Antonio Spazzafumo che ha evidenziato l’obiettivo finale di tanto lavoro: “dobbiamo inserire il progetto in un ambito più ampio di carattere europeo. Sono convinto che il risultato finale di questa idea sarà una maggiore visibilità per la nostra città e per fare questo abbiamo partecipato tempestivamente anche dei bandi per reperire finanziamenti al fine di migliorare sempre i risultati in termini turistici”

Infine ha parlato l’ingegner Piernicola Cocchiaro, da sempre anima del progetto: “Mi sono messo all’opera assieme alla nuova amministrazione per reperire un finanziamento per realizzare un museo vero e proprio, realizzando ben 190 spiegazioni sintetiche di ogni singola opera. Gli artisti inizieranno a lavorare domenica mattina 5 Giugno, mentre il giorno precedente verranno inaugurate presso la Palazzina Azzurra le due mostre di pittura.

Quest’anno, nella serata dell’8 Giugno tornerà anche la serata Jazz al Molo Sud nelle modalità organizzative precedenti alla pandemia. Fondamentale è l’apporto tecnico della “Elettro Pneumatica” dei Fratelli Ottaviani, e dell’Associazione Albergatori Sambenedettesi che da sempre ospita gratuitamente tutti coloro che arrivano a San Benedetto nell’ambito di questo evento.