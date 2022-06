MARTINSICURO – In vista della conclusione della terza edizione del Festival dei Monti Gemelli il presidente del Cai Val Vibrata Monti Gemelli, Marco Nardi, lancia una proposta al Parco, alle istituzioni locali, a tutte le associazioni e agli appassionati di montagna.

La proposta consiste nell’estendere la denominazione di “parco” anche ai Monti Gemelli, al fine di valorizzarne ancora di più le peculiarità geologiche, territoriali e storico-culturali.

Spiega infatti Nardi: “La nomina a parco avrebbe un grande valore simbolico, ma può rappresentare anche un’opportunità ulteriore di promozione e valorizzazione turistica di tutta l’area e, in particolare, di questo gruppo montuoso, con la sua rete sentieristica, le falesie e le via d’arrampicata, i percorsi percorribili in Mtb, i luoghi di maggiore interesse naturale, come le Gole del Salinello e la Valle degli Scoiattoli“.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di riconoscere la giusto valore ai Monti Gemelli e, più in generale, sensibilizzare sull’importanza delle aree montuose per lo sviluppo socio-turistico del paese.

Il Festival dei Monti Gemelli si concluderà nel weekend del 18 e del 19 giugno con la serata astronomica a Casa Cai di Leofara (Valle Castellana) a cura di Pierpaolo Eusebio, in programma sabato 18 giugno alle ore 21, e con l’escursione “Grande anello del Foltrone”, in programma domenica 19 giugno con partenza sempre da Casa CAI, a cui parteciperà anche la sezione CAI di Viterbo.