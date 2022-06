In occasione del 26 giugno, giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga, nasce una nuova iniziativa: il libro in sospeso alla Comunità Dianova, una realtà che da oltre 35 anni si occupa nelle sue cinque comunità terapeutiche sul territorio nazionale, di aiutare centinaia di ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza da sostanze, droga e alcol, a riscrivere la propria storia.

È anche grazie alla rete territoriale costruita nel tempo, che Dianova può sviluppare attività e iniziative finalizzate alla cura e al reinserimento sociale dei ragazzi ospiti delle strutture: è in questo contesto che nasce il libro in sospeso.

“La lettura all’interno delle attività terapeutiche delle nostre strutture non solo permette ai ragazzi di vivere storie diverse e di viaggiare con la mente, ma consente anche di acquisire nuove competenze, nuove conoscenze e, perché no, sviluppare nuovi interessi e passioni. Grazie al supporto di alcune librerie di San Benedetto del Tronto dal 29 maggio al 26 giugno sarà possibile regalare un libro a scelta ai ragazzi di Dianova, per aiutarli ad ampliare la libreria della Comunità di Montefiore dell’Aso”, affermano dalla comunità.

Ecco le librerie aderenti all’iniziativa di Dianova:

• Libreria Nave Cervo Via Volturno, 4

• Libreria Punto Einaudi Via XX Settembre, 45

• Libreria Mondadori Bookstore Via Antonio Gramsci, 2

• Libreria La Libri ed Eventi Srls Via Roma, 120

“Rivolgiti al tuo libraio di fiducia per qualsiasi consiglio e aiuta i nostri ragazzi ad appassionarsi al mondo della lettura!”, è l’appello di Dianova.

Per maggiori informazioni: www.dianova.it – 800.012729 – info@dianova.it