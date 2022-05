SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 5 giugno, in occasione della Giornata nazionale dello sport, si svolgerà una passeggiata naturalistica verso la Riserva naturale della Sentina. L’appuntamento è fissato alle ore 8,30 davanti all’ingresso centrale del centro commerciale Porto Grande a San Benedetto del Tronto in via Pasubio 144, la partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Il programma della manifestazione prevede l’attraversamento di un percorso di circa 5 chilometri e lo svolgimento di una camminata della durata di circa un’ora fino alla foce di Fiume Tronto.

La manifestazione è organizzata da Associazione Giovanile Picena Aps ASD e U.S. Acli Marche, col sostegno, il patrocinio e la collaborazione di Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Associazione Il Marcuzzo, Comune di San Benedetto del Tronto e Qualis Lab – Analisi Cliniche.

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno.

La prenotazione per partecipare all’iniziativa è obbligatoria e va effettuata entro il 3 giugno inviando un messaggio con nome e cognome di chi partecipa e data della manifestazione al 3939365509.

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19.