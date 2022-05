Grottammare, Consiglio Comunale del 30 maggio 2022. Leggi il nostro resoconto

Alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Palazzo Ravenna, l’assise è tornata a riunirsi in presenza e aprendo al pubblico. Sei i punti all’ordine del giorno: intitolazione della sala consiliare ai giudici Falcone e Borsellino, chiarimenti in merito all’utilizzo dei monopattini elettrici in città, approvazione del Piano economico finanziario, scadenze pagamenti Tari, variazione del bilancio preventivo e, infine, una proposta di accordo negoziale per assenso reciproco in ambito edilizio.

di Veronica Murgia