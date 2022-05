SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un corteo per il centro cittadino caratterizzerà la cerimonia che l’amministrazione comunale organizza per giovedì 2 giugno, 76° anniversario della celebrazione del referendum che vide nascere la Repubblica Italiana.

Il programma prevede alle ore 11 una cerimonia nella sala consiliare nel corso della quale interverrà il dottor Ettore Picardi, procuratore della Repubblica di Teramo, con una riflessione su “La Repubblica, un traguardo da cui partire sempre”. Subito dopo partirà il corteo con autorità e associazioni combattentistiche precedute dai gonfaloni e dal Concerto bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”.

Il corteo, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, percorrerà viale Alcide De Gasperi, via Mario Curzi, viale Secondo Moretti per giungere in largo Luigi Onorati dove si terrà la cerimonia di deposizione delle corone ai monumenti ai caduti. Quindi il corteo muoverà verso la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia dove ci sarà la deposizione di una corona al monumento ai caduti dell’A.N.M.I. L’Amministrazione comunale invita tutti cittadini e commercianti ad esporre il tricolore a finestre, balconi e nelle vetrine.

Sempre in occasione della Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno il Museo del Mare sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Alle ore 16 sarà possibile effettuare una visita guidata al prezzo di 4 euro oltre al costo del biglietto (prenotazione obbligatoria al numero 3534109069). Domenica 5 giugno, invece, sarà possibile visitare l’intero polo museale con biglietto ridotto al prezzo di 6 euro.