SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, la rotonda Giorgini nel centro di San Benedetto del Tronto sarà la cornice per il ‘Summer Start Music Fest’, una “quattro giorni” di concerti che vedrà protagonisti artisti e complessi musicali provenienti dal territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Musicomania, la partecipazione dell’associazione “Arte Viva” e il patrocinio di “AssoArtisti Adriatico”. L’evento aprirà giovedì 2 giugno, dalle ore 17.45, con ‘La Band Gastrica Lbg’, la tribute band di Zucchero “Sugar Friends”, File Toy (Sun Bitch) e i Super Stereo Radio & Friends. La serata sarà presentata da Gloria Conti.

Venerdì 3 giugno lo spettacolo ricomincia alle 21 con Domenico Ringo Caselli, Clean Up, Colo Segreto del Drago Nascente, Quei Bravi Ragazzi e la tribute band dei Queen, Regina. Conduce la serata Angela Speca.

Sabato 4 giugno piazza Giorgini si animerà già dalle 18 con Filippo Anna, Gabs, La Fabbrica del Ghiaccio, Electric Airlines, Strike First, la band della Scuola di Musica “Giocondi” Gli Inglobati, Doctor Zagor, la tribute band di Vasco Rossi Vizi e Virtù e i Pupazzi. Presenta la serata il cabarettista Angelo Carestia.

Infine, per l’ultimo giorno di concerti, domenica 5 giugno, a partire dalle 18, si esibiranno sul palco la band di musica d’insieme dell’Accademia Musicale Lizard, J-And, lo Smooth Latin Jazz Quartet, Marco Aloisi, Gloria Conti, Foortissimo Rap Hip Hop, Utah, Amar Shain, Freddo e i Varie Età. Presenta la serata conclusiva Gloria Conti.

La partecipazione alle quattro serate di concerti è completamente gratuita.

Il commento dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli: “L’amministrazione comunale ha voluto dedicare l’inizio dell’estate 2022, la prima vera estate priva di restrizioni dopo due anni di regolamenti anti-Covid-19, agli artisti del nostro territorio. Il Summer Start Music Fest, come suggerisce il nome, è il primo evento dell’estate sambenedettese, l’apertura della bella stagione. Era un momento già previsto per il Capodanno ma che, a causa delle restrizioni sopraggiunte, abbiamo dovuto rinviare non appena le condizioni avessero consentito che potesse essere vissuto in modo più libero. Ora – ha proseguito l’assessore – manteniamo l’impegno preso nel dedicare un evento alle migliori espressioni della musica locale, convinti che saprà catturare l’interesse di tanti, tutti coloro che si uniranno a noi, in piazza Giorgini, all’insegna della buona musica e del divertimento. Mi auguro che questa iniziativa possa essere di buon auspicio per un’estate 2022 davvero entusiasmante per tutti.