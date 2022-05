Negli ultimi anni i regali personalizzati sono molto gettonati e utilizzati in diverse ricorrenze. Il fatto stesso di poterli personalizzare li rende versatili e adattabili a qualsiasi esigenza e gusto personale. Ma quali sono i regali personalizzati che vanno più di moda e quali sono quelli più adatti ad ogni situazione?

Gadget personalizzati se non hai idee specifiche

Capita spesso che non si conoscano bene i gusti della persona alla quale si deve fare un regalo. A quel punto si opta sempre per un semplice profumo, una maglietta o una borsa. Sono regali apprezzati, ma se vuoi qualcosa di più unico e non eccessivamente costoso potresti preferire un gadget personalizzato. Le idee sono tante e hai, quindi, diverse alternative. Ad esempio, per non spendere molto puoi pensare ad una tazza, personalizzandola con una scritta simpatica o con una foto. La scelta migliore dipenderà, ovviamente, da quanto sei in confidenza con l’altra persona. In alternativa, scegli la stampa su tela personalizzata se la persona a cui andrai a fare il regalo ama l’arte e il design, o ancora dei gadget per la casa. Se si tratta di una persona creativa, puoi personalizzare anche un puzzle della grandezza che preferisci. Insomma, in base alle ricorrenze e ai gusti specifici il regalo perfetto cambierà.

Album fotografici personalizzati: un ricordo speciale

Un’ottima idea regalo per un’amica, un fidanzato o un parente è quella degli album fotografici personalizzati. Si tratta, infatti, di un dono semplice ma d’impatto che riesce ad emozionare chiunque, a prescindere dai gusti della persona che lo riceve. L’album fotografico è molto versatile, perché può essere regalato a qualcuno ad una specifica ricorrenza, ad esempio come regalo di anniversario di un matrimonio, inserendo al suo interno le foto più belle di questa giornata speciale, oppure può avere un tema molto più generico e contenere le foto che ritraggono degli amici durante i diversi anni della loro amicizia. A tal proposito, può essere regalato anche ad un diciottesimo. La commozione da parte della festeggiata sarà assicurata! Le idee sono tante e si può spaziare. Inoltre, un album fotografico può essere decorato come più si preferisce, cosa molto gradita da chi lo riceve. La personalizzazione non è sempre possibile, ad esempio, quando ci si dirige da un fotografo, il quale avrà probabilmente in vendita degli album fotografici prestabiliti per diverse ricorrenze. Ordinando un album fotografico personalizzato online, invece, si avrà il modo di esprimere le proprie preferenze direttamente nell’esecuzione dell’ordine e scegliere quante foto si desiderano. Infatti, la grandezza e il costo dell’album fotografico dipenderà dalla quantità di foto inserite al suo interno. Pensa ad un parente che lungo gli anni sfoglia l’album fotografico che gli hai regalato: ti assicuro che sarà un dono davvero speciale.

Gioielli personalizzati per fidanzata o amica

I gioielli sono uno dei regali che si personalizzano maggiormente e che, oltretutto, vanno molto di moda. Ad esempio, se vuoi fare un regalo speciale alla tua fidanzata potresti optare per una collana o un bracciale con un ciondolo a forma di cuore e all’interno una vostra foto. Infatti, ci sono siti web che permettono di scegliere la foto da inserire all’interno del gioiello in modo molto semplice. In alternativa, se il regalo è per un’amica e vuoi qualcosa di speciale che vi unisca e che sottolinei l’importanza del vostro rapporto, un’ottima idea è quella dei braccialetti con una frase incisa. Questo dono può essere personalizzato direttamente in gioielleria, ma puoi scegliere di acquistarlo anche comodamente da casa su internet.