SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della festività nazionale del 2 giugno, il Museo del Mare sarà aperto in via eccezionale dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; inoltre, alle ore 16 sarà possibile effettuare una visita guidata al prezzo di 4 euro in aggiunta al costo del biglietto d’ingresso. Domenica 5 giugno, invece, sarà possibile visitare l’intero polo museale con un biglietto al costo ridotto di 6 euro.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 353 4109069