MARTINSICURO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 30 maggio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nel corso della mattinata i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno effettuato un intervento per un incendio avvenuto in una palazzina in via Amalfi di Villa Rosa, nel comune di Martinsicuro. Sul posto sono stati inviati un’autopompa e un mezzo fuoristrada con modulo antincendio del Distaccamento di Nereto e l’autobotte del Comando di Teramo.

L’incendio ha interessato un appartamento al piano terra di un condomino di quattro piani. Le fiamme si sono sviluppate nei locali soggiorno e cucina ed hanno interessato un divano ed alcuni mobili. L’incendio ha danneggiato anche l’impianto elettrico. Inoltre, il denso fumo ha provocato l’annerimento delle pareti e del solaio dell’intero appartamento. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento da una finestra che presentava i vetri rotti a causa degli effetti del calore.

Uno dei pompieri è rimasto ferito ad mano dopo aver urtato un vetro tagliente ed è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Sant’Omero per le cure del caso. Una volta all’interno dei locali gli altri vigili del fuoco hanno spento l’incendio rapidamente utilizzando il naspo in dotazione all’autobotte.

Al momento del verificarsi dell’incendio gli occupanti si trovavano fuori dell’appartamento e sono stati i vicini ad accorgersi della presenza delle fiamme. L’incendio ha danneggiato il solaio sovrastante e l’impianto elettrico di diversi ambienti dell’appartamento. Inoltre il denso fumo ha causato l’annerimento delle pareti e del solaio che ha subito danni strutturali.

Conseguentemente alcuni locali dell’appartamento del piano primo e l’intero l’appartamento del piano terra interessato dall’incendio sono stati resi temporaneamente non praticabili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Martinsicuro per gli accertamenti di competenza.