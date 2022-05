GROTTAMMARE – Un’ importante iniziativa europea per far conoscere la regione Marche e il nostro territorio. Nell’ambito di un progetto europeo della Foundation for the Development of the Education System (Frse) della repubblica polacca, domenica 29 maggio, un gruppo di giovani polacchi, accompagnati dai loro docenti, ha visitato il paese alto di Grottammare, accolto da Alceste Aubert, responsabile della progettazione europea dell’Academy Liszt Music Art di Grottammare.

Il progetto, dal titolo “Insieme ci prendiamo cura del nostro pianeta”, include anche un’indagine sull’aspetto ecologico e sulla sua importanza per la salute e ha lo scopo di raccogliere informazioni sulla permanenza degli studenti in Italia e nella nostra regione, che saranno pubblicate sui social della scuola polacca. L’attuazione del progetto consentirà agli studenti della scuola polacca di migliorare la conoscenza della lingua inglese e di apprendere le basi dell’italiano e, lavorando e studiando in un ambiente internazionale, di sviluppare le competenze chiave e le abilità trasversali, di imparare a pianificare il proprio lavoro e di dare anche spazio alla creatività.