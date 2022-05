PORTIERI

Knoflach 8 Arrivato nel mercato di dicembre dal Rapid Vienna e fa valere la sua esperienza. Durante le partite guida bene la difesa e da sempre le indicazioni giuste. Nei momenti più importanti è il primo a rispondere presente e stupisce il pubblico rossoblu con le sue parate pazze.

Abbrandini 6,5 Aggregato dall’inizio alla rosa in prestito, dall’Athletic Carpi, è autore di una buona stagione. Nonostante non abbia giocato con costanza si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Durante la stagione si è fatto notare anche come para-rigori in Coppa Italia e in campionato.

Bruno 5 Tre partite giocate e sei gol incassati in stagione, ha trovato poco spazio e non ha entusiasmato nelle sue prestazioni. Torna all’Udinese a gennaio dopo la rescissione contrattuale.

Sprecacè sv

DIFENSORI

Miruku-Amato 5 I due terzini sinistri under hanno trovato difficoltà nella prima parte di stagione, il loro lavoro non è stato ottimale, vuoi la paura di sbagliare, la piazza e le pressioni, hanno fatto molta fatica ad esprimersi.

Lorenzoni 6,5 Dopo un inizio non molto convincente giocato da centrocampista, Donati se lo inventa come terzino sinistro per poi concludere la stagione con Alfonsi-Visi in quel ruolo. Nonostante fosse il primo anno in Serie D, in silenzio e con molta umiltà ha giocato una grande stagione.

Pica 6,5 Arriva dalla Primavera della Lazio. Acquistato per occupare il centro della difesa, si mette a disposizione della squadra e del duo Alfonsi-Visi ed occupa la posizione di terzino sinistro alternando buone prestazioni ad altre un po’ meno.

Alboni 8 L’ex Imolese, fin dall’inizio ha dimostrato di essere all’altezza della categoria e della piazza. Le sue prestazioni sono state di grande livello servendo assist e segnando il gol più importante contro la Recanatese.

Cipolletta-De Santis 5,5 Il primo era partito bene segnando al Trastevere per poi avere un calo di prestazioni. Stessa cosa per l’ex Trapani che oltre ad aver avuto poco spazio non ha dimostrato abbastanza.

Conson 7,5 Dopo essersi svincolato dal Siena è ritornato alla Samb. Lo conoscevamo già, le aspettative su di lui erano alte e le ha confermate dimostrandosi un vero leader della linea difensiva rossoblu.

Tomas 7 L’ultima volta che giocò con il 3 rossoblu erano passati circa una decina di anni. Il croato ha dimostrato di essere un buon difensore per la categoria distinguendosi per la sua cattiveria agonistica e gli scontri aerei.

Zgrablic-Varga 5 Il croato e lo slovacco hanno trovato molte difficoltà soprattutto nella prima parte del campionato in cui venivano impiegati. Troppi errori di distrazione in retroguardia.

CENTROCAMPISTI

Amoruso 6,5 Dopo una prima parte di campionato poco positiva, il classe 2003 con l’arrivo del duo Alfonsi-Visi riesce a dare il meglio di sé da centrocampista e dimostrare di che pasta sia fatto.

Angiulli 7 Sicuramente non è stata la miglior stagione del “Fez” penalizzato da tanti problemi fisici e infortuni. Ha avuto degli alti e bassi durante la stagione ma la sua visione di gioco e la sua presenza nello spogliatoio sono state fondamentali insieme al gol segnato in finale contro il Trastevere. Da ricordare il gesto d’amore di quest’estate che appena accasato alla Triestina è tornato a vestire la maglia rossoblu, un gesto che gli fa onore.

Buono 6,5 Arrivato dal Monterosi ha dimostrato di avere delle buone qualità al centro del campo, forse pecca di costanza ma la sua stagione è sicuramente positiva per il contributo che ha dato.

Casella sv Non ha calcato mai il campo ma osservandolo in panchina mi è piaciuto molto il suo spirito positivo con la squadra ed è da elogiare.

Frulla 6,5 Accasatosi in rossoblu dopo l’esperienza al Gelbison, ha giocato delle buone gare sfruttando molto la sua corsa e i suoi inserimenti.

Isacco sv

Lisi 7,5 Dopo Alboni forse è stato il giovane che è maturato di più e ha mantenuto alti livelli in modo costante. Forte nell’uno contro uno e a saltare l’uomo. Ottimo assist-man e in zona gol, nonostante abbia segnato poco, ha saputo dimostrare di poter essere decisivo, come successo a Tolentino.

Lulli 7,5 Nella prima metà di campionato non era al top della forma e ne ha risentito. Con la sosta ha lavorato molto bene per tornare in forma e di fatto in campo ha dimostrato di poter giocare ancora a livelli alti, disputando delle ottime partite.

Travaglini sv

Zanazzi 6,5 Si è dimostrato un ottimo sostituto di Frulla nelle ultime partite e anche da subentrato ha messo in risalto le sue caratteristiche molto simili a quelle del 30 rossoblu.

ATTACCANTI

Cardella 7,5 Arrivato dal Pineto era l’attaccante che mancava alla Samb. Fisicità, copertura della palla e gol con lui sono assicurati. Nell’arco della sua esperienza in rossoblu ha dimostrato di essere decisivo con dei gol pesanti, basti pensare al 2-3 segnato contro il Porto d’Ascoli e la doppietta contro il Pineto.

Cum 6,5 Profilo interessante, segna un gol contro la Recanatese in 4 partite giocate ma guardando l’inizio della stagione era uno dei ragazzi più propositivi. Peccato averlo perso dopo la lesione al legamento crociato procurata contro il Chieti in Coppa Italia.

D’Agosto 6 Appena arrivato esordisce contro l’Atletico Terme Fiuggi segnando un bel gol poi calca meno il campo per poi essere lasciato in panchina nelle ultime partite.

De Sena 5+ Da un’attaccante di esperienza come lui ci si aspettava di più, solo 4 gol in 11 partite. Manca di continuità durante la stagione. Nel mercato invernale viene svincolato e si accasa in Serie C al Pro Sesto.

Di Domenicantonio 6,5 L’11 rossoblu è molto bravo tecnicamente e a puntare l’uomo. Nell’arco del campionato gioca delle grandi partite ma in certe situazioni è innamorato del pallone e preferisce fare tutto da solo. Un giocatore tecnico come lui può giocare a livelli più alti con la giusta mentalità ed è un peccato vederlo in Serie D.

Fabretti sv

Fall 8 Arrivato dall’Atletico Terme Fiuggi ha trascinato la Samb con i suoi gol insieme al suo compagno di reparto Cardella. Il suo carisma, la sua mentalità e le sue caratteristiche, tra cui il colpo di testa, hanno portato tanti punti in classifica per arrivare ai play-off. Decisivo anche nella finale contro il Trastevere.

Ferretti 6+ L’ex Trapani e Gubbio è stato uno dei giocatori esperti positivi nella prima parte di stagione segnando due gol. Ceduto nella sessione di mercato invernale si accasa alla Recanatese, forse sarebbe potuto essere utile fino alla fine del campionato.

Ferri Marini 6+ Stagione un po’ particolare per l’ex Monterosi, abituato a giocare una buona parte delle partite negli anni passati, si è trovato ad affrontare dei problemi fisici nell’arco del suo anno in rossoblu che lo hanno tenuto fuori dal campo per parecchio tempo. Il gol più importante lo segna contro il Montegiorgio e vale tre punti fondamentali.

Mendicino 4,5 Una delle delusioni del campionato. Poco incisivo e determinante, nonostante sia un profilo di grande esperienza. Nessun gol segnato in maglia rossoblu in campionato, si accasa a dicembre al Ravenna.

Peroni 6+ L’ex Matelica ha disputato una stagione più che sufficiente, ha dimostrato di avere delle buone qualità e che a partita in corso è un’arma in più. Ha dei margini di miglioramento ma è questione di tempo.

Svarups 4 Il lettone arrivato dalle Isole Faroe non ha dimostrato di essere all’altezza della categoria, tecnicamente ha molte difficoltà e nell’arco della sua esperienza a San Benedetto non ha segnato neanche un gol creando poco e nulla di pericoloso alle difese avversarie.

ALLENATORI

Donati 5,5 L’ex allenatore e attuale giornalista di DAZN, aveva iniziato il ritiro pre-campionato per la stagione in Serie C ma dopo l’esclusione è dovuto fermarsi per poi riprendere il comando della squadra un giorno prima dell’inizio di stagione in Serie D. Sicuramente non è stato facile allenare un gruppo di ragazzi allestito in pochi giorni e con la mancata preparazione atletica. La sua stagione, però, è insufficiente per i risultati raggiunti 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte di cui 4 consecutive.

Antonioli 5,5 L’ex tecnico della Reggiana che si è seduto sulla panchina rossoblu nella gara di Castelfidardo e non ha migliorato moltissimo la classifica: ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Con la sua gestione si confermano le lacune che ha la squadra, infatti, nel mese di dicembre buona parte verrà sostituita da altri giocatori.

Alfonsi-Visi 9 Arrivano nella gara con il Tolentino e creano fin da subito compattezza negli spogliatoi, cosa che all’inizio mancava. I rossoblu con la loro gestione riportano la Samb nelle zone alte della classifica, dal terzultimo posto alla finale play-off. I due tecnici lavorano molto sotto l’aspetto psicologico dei giocatori e, di fatto, nonostante la stanchezza delle ultime gare sono riusciti a vincere e ad arrivare fino in fondo. I risultati ottenuti sono i seguenti: 14 vittorie (2 ai play-off), 7 pareggi, 1 sconfitta.