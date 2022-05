SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittoria dal sapore amaro per la Farmacia Amadio Rsv.

Sabato pomeriggio, alle ore 19, presso la’Bcc Palas’ di Gradara, si è giocata la gara di ritorno dei quarti di finale play-off di Serie C femminile tra Team 80 Gabicce – Gradara e Farmacia Amadio Rsv. Il risultato dell’andata (1-3 in favore delle Pesaresi) consentiva alle rossoblù un solo risultato, quello dei tre punti. Su un campo difficilissimo, contro una delle squadre più forti del torneo, le Rivierine sono riuscite a strappare sul rettangolo di gioco una vittoria in rimonta strepitosa per 2-3 (25-20; 25-22; 20-25; 20-25; 7-15), che però garantisce alle ragazze di coach Tassi un solo punto, un risultato che non è bastato per raggiungere la semifinale. Dopo i primi due set (andati in mano alle avversarie) la lieve speranza dei tre punti se n’era già andata, e con essa il sogno del passaggio del turno. Da premiare, comunque, l’atteggiamento mai abbattutto e lo spirito d’animo delle ragazze rossoblù, che tornano da Gradara con una vittoria contro una squadra molto ben strutturata. Una partita speciale anche per coach Tassi, al suo ultimo appuntamento sulla panchina della Farmacia Amadio Rsv.

Team 80 Gabicce – Gradara: Bricuccioli, Cecco, Franchi A., Franchi E., Fronzoni, Leonardi, Magalotti, Marinelli, Padovani, Pasquini, Pivi, Ricci, Romano (All. Giulianelli);

Farmacia Amadio Rsv: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Speca C., Speca G., Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Paolo Tassi al termine dell’incontro: “Una vittoria che serve a poco, purtroppo. Siamo riusciti a recuperare tre set dopo essere andati sotto di 2, ma a quel punto la semifinale se ne era già andata. Potrebbe sembrare che dopo i primi due parziali loro ci abbiano lasciato strada libera, ma così non è stato. Come promesso, abbiamo venduto cara la pelle. Siamo stati bravi oggi, nulla da dire alle ragazze. L’unico rammarico, forse, fa riferimento alla gara di andata dove in casa potevamo dare qualcosa in più.

Dispiace – ha commentato Tassi – anche perché questa è la mia ultima partita da coach della Rsv. La stagione, per come si era messa, si è conclusa bene; aveva preso una piega sbagliata ma le ragazze sono riuscite a riaddrizzarla nella maniera giusta, con tanta voglia. Siamo tra le prime 4 di Coppa Marche e tra le prime 6 del girone Regionale, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto insieme.

Infine, il coach ha rivolto un saluto e un ringraziamento a tutto il mondo Rsv: “Un grande grazie alla società, alla squadra e ai tifosi. Adesso mi aspettano alcuni anni di distacco da questa realtà per motivi personali. L’anno è stato duro ma sono contento di aver raggiunto i risultato che mi erano stati richiesti. Qualche rammarico c’è, ma sono comunque molto soddisfatto. A presto, e sempre forza Rsv!”