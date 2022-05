SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfideranno i loro colleghi di altre scuole superiori italiane gli studenti del Liceo Rosetti che si sono qualificati alla fase nazionale dei Campionati Studenteschi di Scacchi. L’ottimo risultato della compagine è arrivato mercoledì 25 maggio quando gli alunni dell’istituto, coinvolti per le categorie allievi, allieve e juniores misti, hanno partecipato alle gare on line affrontando la fase regionale del torneo.

Tra le varie squadre in rappresentanza del Rosetti quella della categoria allievi si è imposta qualificandosi per la finale, prevista per l’inizio del nuovo anno scolastico; del team vincitore fanno parte Linus Bagnara (3M), Giovanni Calderisi e Alessandro Matricardi (2M), Davide Bevini (1C), Davide Russo (2F).

Per la categoria allievi femminile hanno gareggiato Giorgia Del Piccolo (3E), Anna Montecchia (2A), Sara Filioni (1G), Jessica Serafini (3S). Per la squadra juniores mista sono stati in gara Samuele Baldini (5A), Valerio Gattoni (4M), Sofia Varzè (4S) e Marta Tucci (4B). Il referente dell’attività è stato il professor Giuseppe Panetta. A tutti i ragazzi vincitori e partecipanti i rallegramenti, a nome dell’intero istituto, della Dirigente Scolastica Stefania Marini che sottolinea con indubbia soddisfazione l’ennesima ottima performance dei ragazzi del Liceo Rosetti impegnati nella diverse specialità dei Campionati Sportivi Studenteschi.