SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 30 maggio in Riviera.

A San Benedetto, vicino via Lombroso, un’auto è finita per cause in fase di accertamento contro dei mezzi in sosta e si è ribaltata.

Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi e la rimozione del veicolo ribaltato.

Forze dell’Ordine sul luogo per i rilievi e per sottoporre il conducente all’Alcol Test.