ROMA – Dopo la vittoria abbiamo intervistato ai nostri microfoni anche l’attaccante Ameth Fall e il presidente Pier Luigi Betturri.

Fall: “Nelle ultime gare non ho segnato e segnando oggi ho chiuso in bellezza con una vittoria. I miei gol? Li dedico a me stesso e ai miei amici perché credo che questo successo me lo sono andato a prendere. Ricordo più bello? Ogni giorno ce n’è uno ma i gol sotto la Curva Nord sono stati bei momenti. Futuro? Rimarrei volentieri a San Benedetto, la piazza mi ha accolto in un modo meraviglioso ma dobbiamo valutare anche altre situazioni”.

Betturri: “è stata una bellissima partita, il risultato può essere anche giusto ma qualcosa di più potevamo fare. Il Trastevere è impegnato in tutti i fronti dalla Serie D, al calcio a cinque, al femminile, i vari settori giovanili e gli E-Sports dove una ragazza, Giulia, può diventare la Campionessa d’Italia. Cambio campo? Abbiamo sollecitato per l’inversione del campo per motivi di ordine pubblico ma la Lega non ha accolto la proposta per motivi di regolarità per la questione ripescaggio. Serie C? Roma non ha, oltre all’Olimpico, un impianto per poter disputar un campionato professionistico. Stiamo cercando di costruire un impianto da duemila spettatori per disputarlo”.