ROMA – Dopo la vittoria nella finale play-off, abbiamo intervistato ai nostri microfoni i due tecnici Sante Alfonsi e Mauro Mazza.

Alfonsi: “Oggi ci godiamo la vittoria, speriamo di aver portato un po’ di entusiasmo a San Benedetto. Abbiamo portato a termine questo cammino nonostante la stanchezza degli ultimi giorni, i ragazzi sono stati eroici. Coro dedicato a me? è stata un’emozione che non si riesce a raccontare. Sono nato qui, vedevo le partite in Curva e in tribuna e oggi seduto sulla panchina abbiamo vinto una finale play-off, sarà indimenticabile. La vittoria la dedico alla mia famiglia e a tutto il popolo rossoblu. Abbiamo fatto una bella partita, chi vince ha ragione”.

Mazza: “La Sambenedettese è una squadra ultra competitiva per la competizione ed ha meritato di arrivare in zona play-off. Per la partita di oggi c’è un po’ di rammarico perché avremmo potuto sfruttare meglio delle occasioni. La stagione è stata positiva, abbiamo messo in evidenza molti giovani. Futuro? Sono qui da tanto tempo e avrò modo insieme alla società di poter decidere la scelta migliore”.