Note: Roma, 28° soleggiato con nuvole sparse. Campo piccolo e in sintetico. Trastevere in completo bianco, Samb in tenuta rossoblu. Circa 300 i tifosi rossoblù.

Angoli 0-3

Ammoniti Lorenzoni (26′ st), Tomas (34′ st), Corsetti (42′ st), Ferri Marini (45′ st)

Espulsi

Marcatori Fall (19′ pt), Crescenzo (28′ pt), Angiulli (33′ pt)

FORMAZIONI

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Pasqualoni, Lapenna, Crescenzo, Corsetti, Macrì, Proia.

A disposizione: D’Alessandro, Giordani, Lo Porto, Cervoni, Calderoni, Di Rauso, Valentini, Santilli, Fioretti. Allenatore Mauro Mazza

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi, Buono, Zanazzi.



A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Casella, Peroni, D’Agosto, Morra. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA



PRIMO TEMPO

3′ OCCASIONE SAMB: ottimo cross dalla destra di Lorenzoni per il colpo di testa di Cardella che esce di poco al lato.

11′ TRAVERSA DEL TRASTEVERE: tiro dal limite con il mancino di Proia respinto da Knoflach, sulla ribattuta arriva Macrì che conclude a botta sicura ma il portiere austriaco devia il pallone che sbatte sul montante.

19′ GOL DELLA SAMB! Cross dalla sinistra teso al centro dell’area di Angiulli per Fall che di testa deposita alla spalle di Semprini, 0-1.

23′ OCCASIONE SAMB: Lisi serve un buon pallone per l’inserimento in area di Buono che crossa sul secondo palo ancora per il colpo di testa di Fall che conclude di poco al lato.

28′ PAREGGIO DEL TRASTEVERE: Crescenzo dal limite prova la conclusione che viene contrastata da Tomas, la deviazione crea una traettoria alta che supera Knoflach, 1-1

33′ GOL DELLA SAMB! Buon azione dei rossoblu sulla sinistra con la difesa di casa che spazza male. Al limite dell’area raccoglie il pallone Angiulli che col sinistro tira verso la porta con Semprini posizionato male e deposita in rete, 1-2.

45′ L’arbitro ha assegna tre minuti di recupero.

45+3′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce 1-2 il primo tempo tra Trastevere e Samb.

SECONDO TEMPO

4′ Cambio forzato dei rossoblu: problemi per Angiulli, al suo posto fa il suo ingresso in campo Amoruso.

9′ Triplo Cambio del Trastevere: escono Laurenzi, Lapenna e Pasqualoni entrano Cervoni, Giordani e Fioretti.

15′ OCCASIONE TRASTEVERE: ottima azione dalla sinistra di Corsetti che si accentra e con il destro prova la conclusione che finisce affianco al palo.

18′ OCCASIONE SAMB: cross di Lorenzoni dalla destra teso al centro per Fall che devia con il piattone destro e sfiora il palo.

22′ Cambio per Alfonsi: esce Fall dentro Ferri Marini.

26′ Ammonito Lorenzoni per aver commesso fallo su un giocatore di casa.

28′ Cambio dei rossoblu: esce Lorenzoni, al suo posto Di Domenicantonio.

34′ Ammonito Tomas, per un fallo commesso su Sannipoli, dopo la regola del vantaggio.

40′ PALO DELLA SAMB: Lisi lancia in profondità Cardella che viene anticipato da Semprini ma rilancia al centro del campo dove c’è Di Domenicantonio che conclude verso la porta e colpisce il palo.

42′ Ammonito Corsetti per proteste.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45′ Ammonito Ferri Marini per aver commesso fallo.

45+5′ FINISCE QUI! La Samb dopo una stagione in cui è successo di tutto, vince la finale dei play-off contro il Trastevere per 1-2.