Note: Roma, 28° soleggiato con nuvole sparse. Campo piccolo e in sintetico. Trastevere in completo bianco, Samb in tenuta rossoblu.

Angoli

Ammoniti

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Pasqualoni, Lapenna, Crescenzo, Corsetti, Macrì, Proia.

A disposizione: D’Alessandro, Giordani, Lo Porto, Cervoni, Calderoni, Di Rauso, Valentini, Santilli, Fioretti. Allenatore Mauro Mazza

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi, Buono, Zanazzi.



A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Casella, Peroni, D’Agosto, Morra. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA



PRIMO TEMPO

3′ OCCASIONE SAMB: ottimo cross dalla destra di Lorenzoni per il colpo di testa di Cardella che esce di poco al lato.

11′ TRAVERSA DEL TRASTEVERE: tiro dal limite con il mancino di Proia respinto da Knoflach, sulla ribattuta arriva Macrì che conclude a botta sicuro ma il portiere austriaco devia il pallone che sbatte sul montante.

19′ GOL DELLA SAMB! Cross dalla sinistra teso al centro dell’area per Fall che di testa deposita alla spalle di Semprimi.

23′ OCCASIONE SAMB: Lisi serve un buon pallone per l’inserimento in area di Buono che crossa sul secondo palo ancora per il colpo di testa di Fall che conclude di poco al lato.