SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nottata un po’ complicata per la viabilità nel nostro territorio.

Tra il 28 e 29 maggio segnalati due incidenti stradali.

Uno sull’A14 vicino a Grottammare, un’auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale è finita contro il muro di una galleria. Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi al conducente.

Altro sinistro, poi, sulla Superstrada Ascoli-Mare vicino al casello di Spinetoli tra due auto. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e il 118 per i soccorsi alle persone coinvolte. Dinamica dello scontro, anche in questo caso, in fase di accertamento.