SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della finale play-off e della prossima stagione la società ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l’azienda QuoJobis per essere sponsor di maglia. Di seguito la nota del club.

“Siamo lieti di annunciare la nuova partnership con QuoJobis, realtà giovane e dinamica del settore dei servizi per le risorse umane. L’azienda sarà, infatti, sponsor di maglia per la finale playoff di Roma di domani e sarà partner della Samb per la prossima stagione. Benvenuta in rossoblù Quojobis!”