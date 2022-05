SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla rifinitura e a quasi ventiquattro ore dall’inizio della finale play-off contro il Trastevere, in programma per domenica 29 maggio alle ore 16 presso il Trastevere Stadium, è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi.

Alfonsi: “Da quando sono arrivato non pensavo di arrivare a giocare una finale play-off con la squadra. è stato un percorso bellissimo ricco di difficoltà ma siamo arrivati a questo punto e vogliamo fare bene. Loro hanno un’ottima squadra e hanno dato del filo da torcere alla Recanatese, giocano su un campo piccolo in sintetico ma non abbiamo scusanti. Daremo l’anima per raggiungere la vittoria”.