SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con ordinanza della Polizia Municipale, è stata data attuazione ad una richiesta dell’Amministrazione comunale di limitare solo ad alcune fasce orarie il funzionamento del semaforo collocato all’intersezione tra via Della Liberazione (tratto urbano della Statale 16), via Dei Lauri e via San Pio X.

Come molti automobilisti hanno potuto verificare, nonostante il semaforo sia dotato di sensori elettromagnetici a terra che fanno scattare il via libera per chi si immette sulla Statale solo quando si avvicina un’automezzo, durante i periodi di maggior traffico si sono riscontrate lunghe code creando disagi alla circolazione.

Pertanto, il semaforo è stato regolato in modo tale che sia programmato a lampeggio nelle seguenti fasce orarie: 7-9, 12:30-14:30 e 18-20, cioè quelle in cui si registra la maggiore intensità del traffico.