Sagra delle Cozze a Pedaso dal 12 al 15 agosto

PEDASO – Un punto fisso dell’estate marchigiana per tutti i turisti ma anche per i locali che da generazioni aspettano la settimana di ferragosto per poter assaporare la bontà delle cozze preparate dalle sapienti mani dei volontari della ProLoco di Pedaso. Quest’anno una edizione particolare, nonostante la pandemia, i motori della festa non si fermano, […]

di Redazione